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Знарок пока не определился со своим будущим в СКА
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Знарок пока не определился со своим будущим в СКА 

SPORT24.ru 8 апреля 2018
Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 ОТ) в шестом матче финала Западной конференции и вылет из Кубка Гагарина со счетом 2-4 в серии.
"Не смогли переиграть вратаря в последних матчах. Создали столько голевых моментов. Но надо было забивать. Это жизнь. Желаю удачи ЦСКА в финале. В чем секрет вратаря соперника? Это надо моего коллегу из ЦСКА спросить.
Да, Олимпиада помешала подойти команде к плей-офф в оптимальном состоянии. Мы рады, что выиграли Олимпиаду. Но эмоционально турнир получился очень затратным. Хотя мы переигрывали ЦСКА, создавали много моментов. Не было времени после Кореи, чтобы снова выйти на пик. Почти без перерыва начали плей-офф. Ребятам пришлось тяжело физически.
Мое будущее в СКА? Пока не знаю", — сказал Знарок.
На Олимпийских Играх в Пхенчхане, где сборная России одержала победу, переиграв в финале Германию (4:3 ОТ), выступили 15 хоккеистов СКА. Отметим, что в составе ЦСКА на ОИ-2018 приняли участие 8 игроков.
Слова Знарка приводит.
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