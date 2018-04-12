Знарок лишился поста

Воробьев будет и.о. тренера сборной России по хоккею на ЧМ в Дании, Знарок — консультантом

Илья Воробьев будет исполнять обязанности главного тренера сборной России по хоккею на чемпионате мира в Дании. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Олег Знарок , возглавлявший сборную с 2014 года, будет работать на чемпионате мира в качестве консультанта. Знарок, который является главным тренером санкт-петербургского СКА, не смог вывести команду в финал Кубка Гагарина в текущем сезоне. В полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги СКА уступили московскому ЦСКА со счетом 2-4 в серии.

"Знарок очень много сделал для нас — выиграл Олимпийские игры и чемпионат мира, — сказал Третьяк. — Сейчас он немного подустал, психологически на него была сильная нагрузка и в СКА, и в сборной. Поэтому ФХР на чемпионат мира назначила временно исполняющим Воробьева, а Знарок будет консультантом на этом турнире. Чисто технически, из-за иностранного паспорта и разрешения на работу получилось, что у Витолиньша и Знарка был месяц разницы в контрактах, Витолиньш не поедет на чемпионат мира".

Знарок возглавлял сборную России с 2014 года. Его контракт с командой заканчивается 31 мая 2018 года. Контракт старшего тренера Харийса Витолиньша заканчивается 30 апреля 2018 года. Под руководством Знарка сборная России стала чемпионом мира (2014) и олимпийским чемпионом (2018).

Воробьев является тренером олимпийской сборной России. С мая 2012 года он работал в тренерском штабе магнитогорского "Металлурга", а в октябре 2015 года был назначен главным тренером команды. В первом же сезоне у руля магнитогорцев Воробьев в 2016 году завоевал Кубок Гагарина, который ранее выигрывал в качестве ассистента тренера в сезоне-2013/14. В 2017 году Воробьев вместе с командой дошел до финала турнира, где проиграл СКА, а в ноябре 2017 года он покинул пост главного тренера "Металлурга".

Чемпионат мира по хоккею в 2018 году пройдет в Дании. Соревнования начнутся 4 мая, финал турнира пройдет 20 мая.