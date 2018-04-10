Минспорт России обсудит решение Знарка об отставке с федерацией хоккея

Министр спорта России Павел Колобков заявил о том, что решение главного тренера СКА и национальной сборной по хоккею Олега Знарка об отставке будет обсуждаться с Федерацией хоккея России. Слова функционера приводит ТАСС

"Давайте пока не будем верить слухам. Будем надеяться, что Знарок останется в сборной. Он создал очень боеспособную команду. Будем обсуждать это с федерацией", — заявил чиновник.