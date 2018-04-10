Ещё
Минспорт России обсудит решение Знарка об отставке с федерацией хоккея
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минспорт России обсудит решение Знарка об отставке с федерацией хоккея 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Министр спорта России Павел Колобков заявил о том, что решение главного тренера СКА и национальной сборной по хоккею Олега Знарка об отставке будет обсуждаться с Федерацией хоккея России. Слова функционера приводит ТАСС.
"Давайте пока не будем верить слухам. Будем надеяться, что Знарок останется в сборной. Он создал очень боеспособную команду. Будем обсуждать это с федерацией", — заявил чиновник.
Ранее сообщалось, что должность Знарка займет бывший наставник магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев.
Газета.Ru: последние новости
Двукратный чемпион мира по хоккею Семин стал участником дорожного конфликта Медведев выразил желание, чтобы Знарок и дальше руководил СКА Хоккеист Радулов не планирует участвовать в чемпионате мира - 2018
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погребняк прокомментировал решение РФС
Хоккеист Сёмин устроил скандал на дороге
Воробьев отказался комментировать назначение в СКА
Назван кандидат на замену Знарка
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение