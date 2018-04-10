Величкин: вернувшийся в ноябре из НХЛ Береглазов может остаться в «Металлурге»

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Рейнджерс", находящийся в аренде в магнитогорском "Металлурге", Алексей Береглазов может остаться в команде на постоянной основе. Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин.

Ранее агент Дэн Мильштейн сообщил в Twitter, что Береглазов выставлен "Рейнджерс" на безусловный драфт отказов для разрыва контракта, и любая команда НХЛ может выкупить его права. "Металлург" владеет правами на Береглазова в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

"Как говорят англичане, highly likely (весьма вероятно — прим. ТАСС). Вот этим словом можно дать ответ, — сказал Величкин на вопрос, останется ли Береглазов в "Металлурге". — Более полную информацию могу дать через сутки. Сейчас он стал свободным агентом, его может выбрать какой-то клуб НХЛ, и он может принять решение".

Береглазов в апреле прошлого года перешел из "Металлурга" в "Рейнджерс", но не провел за него ни одного матча в нынешнем сезоне. Это дало ему возможность вернуться в начале ноября в "Металлург", за который он провел 36 матчей, набрав пять очков (1 шайба + 4 передачи). В составе "Металлурга" Береглазов стал обладателем Кубка Гагарина — 2016 и финалистом плей-офф прошлого года.

Ранее сообщалось, что Береглазов вернется в тренировочный лагерь "Рейнджерс" перед сезоном-2018/19.