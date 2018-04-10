Хоккеист Береглазов намерен разрорвать контракт с «Рейнджерс»

«Береглазов отправляется на безусловный драфт отказов для прекращения действия контракта. Он будет играть в России. Планы на будущее будут объявлены чуть позже», — написал Мильштейн в своём Twitter.

Россиянин так и не смог сыграть ни одного матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), отправившись в фарм-клуб «Рейнджерс» — «Хартфорд». В ноябре Береглазов был отправлен в аренду в магнитогорский «Металлург».