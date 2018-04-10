В федерации хоккея России напомнили о сроке окончания контракта Знарка

Срок действия контракта главного тренера сборной России по хоккею истекает 31 мая. Об этом сообщает ТАСС.

"В связи с появившимися в СМИ комментариями относительно тренерского штаба сборной России по хоккею, ФХР сообщает, что контракт главного тренера национальной сборной России Олега Знарка действует до 31 мая 2018 года. Контракт старшего тренера Харийса Витолиньша заканчивается 30 апреля 2018 года.

Также обращаем внимание, что в соответствии действующим законодательством Российской Федерации, ФХР имеет право вызывать для работы в тренерском штабе сборной лучших специалистов в стране", — сообщили в пресс-службе федерации хоккея России.

Ранее сообщалось, что Знарок в скором времени покинет пост главного тренера петербургского СКА.