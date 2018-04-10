Джон Торторелла: «Вашингтон» обязательно забьет нам пару голов

— «Вашингтон» — хорошая атакующая команда. Они обязательно забьют нам пару голов. Нам потребуется динамика в атаке. В этом смысле то, что делал (Панарин) по ходу сезона будет крайне важно в плей-офф. И я думаю, что Томас Ванек в этом вопросе нам тоже поможет.

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Иногда он меня откровенно пугает на льду, когда я вижу, как он стоит на месте и ждет, когда соперник потеряет шайбу. Но в следующую секунду он делает великолепный пас и шайба в сетке, — цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ.

Добавим, что первый матч этого противостояния пройдет 13 апреля в 2:30 по московскому времени на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне.