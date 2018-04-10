Панарин выкупил у Ковальчука олимпийский BMW

Нападающий петербургского СКА и сборной России Илья Ковальчук заявил о том, что его автомобиль, полученный за победу на Олимпийских играх 2018 года, купил форвард "Коламбуса" Артемий Панарин. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Спасибо Артемию Панарину, именно он купил машину", — написал в своем инстаграме хоккеист.
Отмечается, что Ковальчук направит вырученные деньги (7,1 млн рублей) на благотворительность.
Ранее сообщалось, что Ковальчук продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс".