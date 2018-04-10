Александр Овечкин: «Игра Бобровского против „Вашингона“? Я не обращаю внимания на такое»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин перед матчем первого раунда Кубка Стэнли против «Коламбуса» заявил, что не обращает внимания на статистику вратаря «Блю Джэкетс» Сергея Бобровского в играх против его команды. В трех играх нынешнего сезона российский голкипер пропустил от «Кэпиталз» 8 шайб (5:1, 2:3, 2:4).

— Мы понимаем, кто мы есть и знаем, что нужно делать для успеха, — сказал Овечкин в интервью журналистам. — Знаем, как играть, чтобы победить. Регулярный сезон окончен, начинается вторая часть. Уверен, что все будут готовы и здоровы.

— Бобровский великолепно играет, совершает потрясающие сейвы, но против «Кэпиталз» выглядит не очень хорошо. Как думаете, почему?

— Не знаю, спросите его. Я не обращ​аю внимания на такое.

— Кузнецов уже четыре года в «Вашингтоне»? Как он изменился за это время?

— Он стал более зрелым игроком, лучше стал понимать игру. Мы знали, что он станет в будущем очень сильным игроком, и можем это сейчас наблюдать.