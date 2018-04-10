Казанский: Знарок был эмоционально опустошён после Олимпиады

Известный комментатор Денис Казанский поделился мнением о причинах поражения СКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (2-4).

«СКА подсел физически? Здесь есть объективная причина — участие в Олимпийских играх.

Да, ЦСКА также отправлял своих игроков в Корею, но всё-таки СКА стал базовым клубом сборной России на Играх, весь тренерских штаб отправился на Олимпиаду.

На мой взгляд, петербуржцы выглядели гораздо тяжелее, потому что участие в олимпийском турнире забрало много сил.

Если мы сравним то, что творилось со СКА на льду и за его пределами в прошлом и нынешнем сезонах, то это две большие разницы.

Тот же Знарок очень ярко вёл себя на скамейке год назад, а сейчас он был спокоен, потому что наступило эмоциональное опустошение. Давление на него, на его игроков было колоссальным.

Знарок и хоккеисты СКА решили главную задачу для российского хоккея в этом сезоне. Пусть и Илья Ковальчук говорил, что Олимпиада не является фактором, повлиявшим на поражение «армейцев» из Петербурга, я бы здесь обращал внимание на слова тренеров.

Знарок подчеркнул, что сложно было найти необходимые эмоции. Тем интереснее посмотреть, что нас ждёт на чемпионате мира», — цитирует Казанского официальный сайт КХЛ.