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Хет-трик Кросби помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию»
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Хет-трик Кросби помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: siol.net
"Питтсбург Пингвинз" на домашней арене обыграл "Филадельфию Флайерз" в первом матче первого раунда Кубка Стэнли с разгромным счетом 7:0.
Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби сумел оформить хет-трик. Нападающий хозяев Джейк Гюнцель отличился голом и тремя результативными передачами. Голкипер Мэтт Мюррей отразил 22 броска по воротам и оформил 5-й шат-аут в карьере в плей-офф.
Российский нападающий победителей Евгений Малкин забил гол и нанес четыре удара по воротам при показателе полезности "+2".
НХЛ — плей-офф. 1/4 финала — Восток. 1-й матч
Питтсбург Пингвинз (Питтсбург) — Филадельфия Флайерз (Филадельфия) — 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)
Голы: 1:0 — Раст (Летанг, Гюнцель) — 02:38 (5x5),
2:0 — Хагелин (Хернквист, Шиэн) — 10:07 (5x5),
3:0 — Малкин (Хагелин) — 14:09 (5x5),
4:0 — Гюнцель (Брассар, Шири) — 27:50 (5x4),
5:0 — Кросби (Дюмулин, Гюнцель) — 29:01 (5x5),
6:0 — Кросби (Шульц, Гюнцель) — 47:41 (5x5),
7:0 — Кросби (Дюмулин) — 50:42 (5x5)
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