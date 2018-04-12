Хет-трик Кросби помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию»

"Питтсбург Пингвинз" на домашней арене обыграл "Филадельфию Флайерз" в первом матче первого раунда Кубка Стэнли с разгромным счетом 7:0.

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби сумел оформить хет-трик. Нападающий хозяев Джейк Гюнцель отличился голом и тремя результативными передачами. Голкипер Мэтт Мюррей отразил 22 броска по воротам и оформил 5-й шат-аут в карьере в плей-офф.

Российский нападающий победителей Евгений Малкин забил гол и нанес четыре удара по воротам при показателе полезности "+2".

НХЛ — плей-офф. 1/4 финала — Восток. 1-й матч

Питтсбург Пингвинз (Питтсбург) — Филадельфия Флайерз (Филадельфия) — 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Голы: 1:0 — Раст (Летанг, Гюнцель) — 02:38 (5x5),

2:0 — Хагелин (Хернквист, Шиэн) — 10:07 (5x5),

3:0 — Малкин (Хагелин) — 14:09 (5x5),

4:0 — Гюнцель (Брассар, Шири) — 27:50 (5x4),

5:0 — Кросби (Дюмулин, Гюнцель) — 29:01 (5x5),

6:0 — Кросби (Шульц, Гюнцель) — 47:41 (5x5),

7:0 — Кросби (Дюмулин) — 50:42 (5x5)