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NHL 18 предсказывает победу «Виннипега» в Кубке Стэнли
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NHL 18 предсказывает победу «Виннипега» в Кубке Стэнли 

Спорт-Экспресс 15 минут назад
Национальная хоккейная лига (НХЛ) с помощью видеоигры NHL 18 просимулировала нынешнюю сетку Кубка Стэнли. Согласно симуляции, победу в турнире в этом сезоне одержит «Виннипег». В финальоной серии «Джетс» одержит победу над «Бостоном» со счетом 4:3.
При этом самым ценным игроком плей-офф в NHL 18 был признан форвард Патрик Лайне, набравший 24 (15_9) очков.
Напомним, в прошлом году НХЛ делала аналогичное исследование. Тогда NHL 17 предрекала победу «Нэшвилла» над «Монреалем» в финале. Однако в реальности кубок выиграл «Питтсбург», одолевший в финальной серии «Нэшвилл».
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