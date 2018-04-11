NHL 18 предсказывает победу «Виннипега» в Кубке Стэнли

Национальная хоккейная лига (НХЛ) с помощью видеоигры NHL 18 просимулировала нынешнюю сетку Кубка Стэнли. Согласно симуляции, победу в турнире в этом сезоне одержит «Виннипег». В финальоной серии «Джетс» одержит победу над «Бостоном» со счетом 4:3.

При этом самым ценным игроком плей-офф в NHL 18 был признан форвард Патрик Лайне , набравший 24 (15_9) очков.

Напомним, в прошлом году НХЛ делала аналогичное исследование. Тогда NHL 17 предрекала победу «Нэшвилла» над «Монреалем» в финале. Однако в реальности кубок выиграл «Питтсбург», одолевший в финальной серии «Нэшвилл».