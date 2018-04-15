Майк Бэбкок: «Бостон» забросил четыре шайбы с шести бросков

— Они забросили четыре шайбы с шести бросков. По сути, это все. Я думал, что мы прибавили, что выглядим хорошо, что у нас есть силы. Такие мысли у меня возникали по ходу матча, когда мы пытались атаковать.

Джон Купер : Думаю, «Девилз» надеялись на ничью в серии после двух игр В хоккее нельзя пропускать. Это главное. А они хорошо играли под воротами. Их мастера хорошо сделали свою работу, — передает слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Брюинз». Следующая встреча состоится на арене Air Canada Centre в Торонто во вторник в 02:00 по московскому времени.