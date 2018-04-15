Ещё
Майк Бэбкок: «Бостон» забросил четыре шайбы с шести бросков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Майк Бэбкок: «Бостон» забросил четыре шайбы с шести бросков 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
— Они забросили четыре шайбы с шести бросков. По сути, это все. Я думал, что мы прибавили, что выглядим хорошо, что у нас есть силы. Такие мысли у меня возникали по ходу матча, когда мы пытались атаковать.
Джон Купер: Думаю, «Девилз» надеялись на ничью в серии после двух игр  В хоккее нельзя пропускать. Это главное. А они хорошо играли под воротами. Их мастера хорошо сделали свою работу, — передает слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.
После этой игры счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Брюинз». Следующая встреча состоится на арене Air Canada Centre в Торонто во вторник в 02:00 по московскому времени.
Советский спорт: последние новости
Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ Россия одержала минимальную победу в матче с Норвегией в рамках Еврочелленджа Виталий Мутко: Поспешность решения ФХР с тренером сборной настораживает
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неймар испугался фанатов «Реала»
«Спартак» уступил «Уралу» в матче Премьер-лиги6
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение