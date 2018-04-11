Микко Коскинен: «НХЛ? Конечно, меня интересует этот вариант»

Голкипер СКА Микко Коскинен заявил, что все еще надеется попасть в НХЛ. Также финский вратарь не знает, останется ли он в российском клубе и считает, что из-за Олимпиады-2018 сезон получился рваным.

— Пока ничего не могу сказать о новом сезоне, — цитирует Iltalehti Коскинена. — Могу лишь отметить, что это были замечательные четыре года в СКА. Лучшее время в моей карьере. Благодарен всем за те моменты, которые были в этом клубе.

Поражение от ЦСКА — большое разочарование. У нас была только одна цель — вновь стать чемпионами. Сезон получился рваным, особенно весной. 20 игроков, весь тренерский штаб — все были сконцентрированы на Олимпиаде. Разумеется, это отняло много сил.

НХЛ? Конечно, меня интересует этот вариант. У меня еще много задач в карьере.