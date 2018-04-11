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Хованов — в одном шаге от вылета из плей-офф QMJHL и может помочь России на ЮЧМ
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Хованов — в одном шаге от вылета из плей-офф QMJHL и может помочь России на ЮЧМ 

Чемпионат.com 1 час назад
«Монктон Уайлдкэтс» потерпел разгромное поражение от «Блэйнвиль Бойсбриан Армада» (1:7) в третьем матче второго раунда плей-офф юниорской лиги Онтарио. Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Блэйнвиля».
Таким образом, нападающий «Монктона» Александр Хованов находится в одном шаге от вылета из плей-офф. В этом случае хоккеист должен присоединиться к сборной России и принять участие в юниорском чемпионате мира 2018 года.
17-летний Хованов в 10 матчах плей-офф забросил 1 шайбу и сделал 3 результативные передачи при показателе полезности «-8».
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