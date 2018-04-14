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QMJHL: Хованов вылетел из плей-офф и освободился для сборной России
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QMJHL: Хованов вылетел из плей-офф и освободился для сборной России 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
«Монктон Уайлдкэтс» потерпели поражение от команды «Бленвиль Буаурбриан Армада» (3:8) в пятом матче второго раунда плей-офф юниорской лиги Онтарио. Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Бленвиля». Одну из шайб «Монктона» забросил российский нападающий Александр Хованов, входящий в расширенный список сборной России для участия в юниорском чемпионате мира в Челябинске и Магнитогорске. Таким образом, тренерский штаб теперь может вызвать хоккеиста. Хованов в 12 матчах плей-офф забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «-8».
Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» клуба.
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