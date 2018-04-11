Голкипер СКА Коскинен не исключил варианта возвращения в НХЛ

Голкипер санкт-петербургского СКА Микко Коскинен не исключил возможного возвращения в Национальную хоккейную лигу. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Перед стартом сезона в КХЛ у меня была только одна цель — выиграть Кубок Гагарина. Ужасно обидно, что чемпионат закончился таким образом (СКА проиграл ЦСКА в финале Западной конференции со счетом 2:4 — "Газета.Ru" ).

Конечно, подготовка к плей-офф была скомкана из-за Олимпийских игр, потому что всё было заточено под Олимпиаду. Если считать тренеров и игроков, то 20 человек из СКА были представлены на Играх. Было потрачено много энергии", — цитирует Коскинена Iltalehti.

Он отметил, что очень благодарен команде за время, проведенное в клубе.

"Все было здорово. Следующий сезон? У меня много целей и задач. Конечно, есть интерес к продолжению карьеры в НХЛ", — добавил вратарь, выступавший в североамериканской лиге в 2011 году за «Нью-Йорк Айлендерс».