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Голкипер СКА Коскинен не исключил варианта возвращения в НХЛ
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Голкипер СКА Коскинен не исключил варианта возвращения в НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Голкипер санкт-петербургского СКА Микко Коскинен не исключил возможного возвращения в Национальную хоккейную лигу. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Перед стартом сезона в КХЛ у меня была только одна цель — выиграть Кубок Гагарина. Ужасно обидно, что чемпионат закончился таким образом (СКА проиграл ЦСКА в финале Западной конференции со счетом 2:4 — "Газета.Ru").
Конечно, подготовка к плей-офф была скомкана из-за Олимпийских игр, потому что всё было заточено под Олимпиаду. Если считать тренеров и игроков, то 20 человек из СКА были представлены на Играх. Было потрачено много энергии", — цитирует Коскинена Iltalehti.
Он отметил, что очень благодарен команде за время, проведенное в клубе.
"Все было здорово. Следующий сезон? У меня много целей и задач. Конечно, есть интерес к продолжению карьеры в НХЛ", — добавил вратарь, выступавший в североамериканской лиге в 2011 году за «Нью-Йорк Айлендерс».
Ранее Илья Ковальчук объявил о возвращении в НХЛ.
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