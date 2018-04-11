Александр Медведев: «Судьбу Знарка в СКА решит совет директоров»

Член совета директоров СКА Александр Медведев не подтвердил, но и не опроверг уход Олега Знарка с поста главного тренера питерского клуба. По данным «СЭ», Знарок покидает пост главного тренера СКА. В следующем сезоне командой из Санкт-Петербурга будет руководить Илья Воробьев , он же повезет сборную России и на ЧМ-2018.

— Вы наверняка хотите спрашивать про Знарка? — сказал Медведев.

— Безусловно.

— У нас еще не состоялся совет директоров, поэтому комментариев никаких нет.

— То есть судьбу тренерского штаба Олега Знарка решит совет директоров?

— Да, все верно.

— Из сборной штаб Знарка тоже уходит?

— Сборной занимается Федерация хоккея России, поэтому этот вопрос нужно адресовать туда.

— Лично вы хотели бы, чтобы Знарок остался в СКА?