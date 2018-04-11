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Александр Медведев: «Судьбу Знарка в СКА решит совет директоров»
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Александр Медведев: «Судьбу Знарка в СКА решит совет директоров» 

Спорт-Экспресс 29 минут назад
Член совета директоров СКА Александр Медведев не подтвердил, но и не опроверг уход Олега Знарка с поста главного тренера питерского клуба. По данным «СЭ», Знарок покидает пост главного тренера СКА. В следующем сезоне командой из Санкт-Петербурга будет руководить Илья Воробьев, он же повезет сборную России и на ЧМ-2018.
— Вы наверняка хотите спрашивать про Знарка? — сказал Медведев.
— Безусловно.
— У нас еще не состоялся совет директоров, поэтому комментариев никаких нет.
— То есть судьбу тренерского штаба Олега Знарка решит совет директоров?
— Да, все верно.
— Из сборной штаб Знарка тоже уходит?
— Сборной занимается Федерация хоккея России, поэтому этот вопрос нужно адресовать туда.
— Лично вы хотели бы, чтобы Знарок остался в СКА?
— Давайте мы послушаем отчет, а потом я буду высказывать свое мнение. (Андрей СИЗЯКИН)
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