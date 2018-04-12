Воробьев назвал сюрпризом новое назначение

Назначение на пост и. о. тренера сборной РФ по хоккею стало сюрпризом для Воробьева

Назначение на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной России по хоккею стало большим сюрпризом для Ильи Воробьева . Об этом специалист сообщил ТАСС

В четверг президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что Воробьев станет и.о. главного тренера российской сборной на чемпионате мира 2018 года, бывший главный тренер Олег Знарок будет консультантом.

"Это был большой сюрприз, я этого не ожидал", — сказал Воробьев.

43-летний специалист не сообщил, кто из игроков из Национальной хоккейной лиги может приехать на чемпионат мира в сборную России. "Пока не владею достаточной информации, чтобы о чем-то говорить. В том числе я не владею информацией по Радулову", — подчеркнул он.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Воробьев возглавит СКА.