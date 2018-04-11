Ещё
Знарок отказался комментировать уход из СКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олег Знарок: «Я сам еще ничего не знаю» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: СЭ
Главный тренер СКА Олег Знарок отказался комментировать информацию об уходе из питерской команды.
— Без комментариев. Я сам еще ничего не знаю, — признался Знарок.
По данным "СЭ", в армейском клубе, а также, возможно, в сборной России его заменит Илья Воробьев.
Знарок возглавил СКА летом 2016 года. С невским клубом 55-летний специалист выиграл Кубок Гагарина-2016/17, а также Кубок континента-2017/18 (лучшей команде регулярного чемпионата). В плей-офф КХЛ-2017/18 питерская команда уступила ЦСКА в финале Западной конференции — 2-4.
Сборную России двукратный обладатель Кубка Гагарина с московским "Динамо" Знарок принял весной 2014 года. Под его руководством национальная команда взяла золото (2014), а также серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) чемпионата мира, уступила Канаде в полуфинале Кубка мира-2016 и выиграла Олимпиаду-2018.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Дядя" Ковальчук пожелал удачи "братцу" Капризову в финале Кубка Гагарина Александ Семин стал возможным участником дорожного конфликта Воробьев - об увольнении Знарка из СКА: "Я ничего не слышал"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании189
В МОК разгорелся новый скандал13
РФС предупредил болельщиков «Арсенала»
Матч «Рубин» — «Уфа» перенесен1
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию13
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение