Знарок отказался комментировать уход из СКА

Олег Знарок: «Я сам еще ничего не знаю»

Главный тренер СКА Олег Знарок отказался комментировать информацию об уходе из питерской команды.

— Без комментариев. Я сам еще ничего не знаю, — признался Знарок.

По данным "СЭ", в армейском клубе, а также, возможно, в сборной России его заменит Илья Воробьев

Знарок возглавил СКА летом 2016 года. С невским клубом 55-летний специалист выиграл Кубок Гагарина-2016/17, а также Кубок континента-2017/18 (лучшей команде регулярного чемпионата). В плей-офф КХЛ-2017/18 питерская команда уступила ЦСКА в финале Западной конференции — 2-4.

Сборную России двукратный обладатель Кубка Гагарина с московским "Динамо" Знарок принял весной 2014 года. Под его руководством национальная команда взяла золото (2014), а также серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) чемпионата мира, уступила Канаде в полуфинале Кубка мира-2016 и выиграла Олимпиаду-2018.