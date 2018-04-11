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Александр Лукашенко и Дмитрий Миронов приняли участие в товарищеском матче по хоккею в Минске
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Александр Лукашенко и Дмитрий Миронов приняли участие в товарищеском матче по хоккею в Минске 

Портал органов государственной власти Ярославской области 49 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В Минске в многофункциональном спорткомплексе «Чижовка-Арена» состоялся товарищеский матч между командой Президента Республики Беларусь и ветеранами хоккейного клуба «Локомотив». В качестве нападающих на лед вышли глава республики Александр Лукашенко и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
— Впечатления от игры самые хорошие. Соперники серьезные, почти все игроки из сборной команды Белоруссии, Национальной хоккейной лиги. Тем более они играют за Президента, а мы отстаиваем честь Ярославской области и нашей ярославской школы хоккея, — сказал Дмитрий Миронов. — Мы проводим матч в рамках нашего официального визита в Республику Беларусь, в ходе которого запланировано подписание нескольких важных, выгодных для обеих сторон соглашений.
Поединок получился зрелищным. Со счетом 9:7 выиграла команда Президента Республики Беларусь.
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