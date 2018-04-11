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Муршак подписал контракт с «Берном»
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Муршак подписал контракт с «Берном» 

Советский спорт 38 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Соглашение швейцарского клуба со словенским хоккеистом рассчитано на два сезона.
Нынешний сезон Муршак начал в нижегородском «Торпедо», но в декабря покинул команду, а завершил в шведской «Фрелунде».
Ранее он выступал за «Амур» и ЦСКА.
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