Муршак подписал контракт с «Берном»

Соглашение швейцарского клуба со словенским хоккеистом рассчитано на два сезона.

Нынешний сезон Муршак начал в нижегородском «Торпедо», но в декабря покинул команду, а завершил в шведской «Фрелунде».

Ранее он выступал за «Амур» и ЦСКА.