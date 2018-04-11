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Эллиотт Фридман: Идут разговоры, что Знарок может продолжить карьеру в Северной Америке
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Эллиотт Фридман: Идут разговоры, что Знарок может продолжить карьеру в Северной Америке 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
— Идут сумасшедшие разговоры, что главный тренер сборной России Олег Знарок может продолжить карьеру в Северной Америке. Сейчас он тренирует команду из Петербурга, где играет Илья Ковальчук, — написал Фридман.
Напомним, Знарок возглавляет СКА с 2016 года, а сборную России — с 2014. Под его руководством армейцы выиграли Кубок Гагарина, а россияне — чемпионат мира и Олимпийские игры.
В сезоне КХЛ-2017/18 СКА дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА. После этого в СМИ появилась информация, что Знарок может покинуть петербургский клуб.
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