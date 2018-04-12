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«Виннипег» обыграл «Миннесоту»
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«Виннипег» обыграл «Миннесоту» в первом матче серии плей-офф 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
"Виннипег Джетс" дома одержал победу над "Миннесотой Уайлд" в первом матче первого раунда Кубка Стэнли со счетом 3:2. Об этом сообщает "Советский спорт".
В составе победителей голами отметились Марк Шайфли, Патрик Лайне и Джо Морроу. За "Миннесоту" забили Мэтт Каллен и Зак Паризе.
Счет в серии стал 1-0 в пользу "Виннипег Джетс".
НХЛ — плей-офф. 1/4 финала — Запад. 1-й матч
Виннипег Джетс (Виннипег) — Миннесота Уайлд (Сент-Пол) — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
Голы: 1:0 — Шайфли (Уилер, Бафлин) — 37:37 (5x4),
1:1 — Каллен (Гринвей, Проссер) — 41:46 (5x5),
1:2 — Паризе (Гранлунд, Койву) — 43:56 (5x5),
2:2 — Лайне (Штястны) — 44:51 (5x5),
3:2 — Морроу (Элерс) — 52:47 (5x5)
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