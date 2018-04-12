«Виннипег» удвоил преимущество в серии против «Миннесоты» 

"Виннипег Джетс" обыграл "Миннесоту Уайлд" во втором четвертьфинальном матче Западной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Виннипеге, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Тайлер Майерс, Пол Штястны, Эндрю Копп и Патрик Лайне. У гостей шайбу забросил Зак Паризе.
"Виннипег" увеличил свое преимущество в серии — 2:0.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Виннипег Джетс" (США, Виннипег) — "Миннесота Уайлд" (США, Сент-Пол) — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
1:0 — Майерс (Рослович, Шьяро) — 28:41;
2:0 — Штястны (Бафлин, Лайне) — 47:42;
3:0 — Копп (Литтл, Рослович) — 49:24;
4:0 — Лайне (Элерс, Майерс) — 57:58;
4:1 — Паризе (Койву, Бродин) -59:15 (5x4)