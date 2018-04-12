«Виннипег» удвоил преимущество в серии против «Миннесоты» 

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Статую Свободы в Лас-Вегасе одели в форму клуба НХЛ

Уезжающий в НХЛ Ковальчук высказался о падении рубля

Панарин и Кузнецов устроили стычку во время матча "Вашингтон" - "Коламбус"