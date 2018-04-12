Третьяк переизбран президентом ФХР

Третьяк переизбран президентом Федерации хоккея России

Третьяк был выдвинут единственным кандидатом на пост президента федерации.

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