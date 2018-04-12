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Третьяк переизбран президентом ФХР
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Третьяк переизбран президентом Федерации хоккея России 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк переизбран на пост главы организации во время заседания отчетно-выборной конференции ФХР. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом заседания.
Третьяк был выдвинут единственным кандидатом на пост президента федерации.
Глава ФХР занимает свой пост с 2006 года. Трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, депутат Госдумы два раза переизбирался на пост главы ФХР. За время его руководства российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами (2018) и четырежды выиграли чемпионат мира (2008, 2009, 2012, 2014).
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