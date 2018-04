Малкин забросил первую шайбу в плей-офф. Видео

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в первом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Филадельфии». Россиянин увеличил отрыв своей команды в счете — 3:0.

Малкин забросил первую шайбу в плей-офф этого сезона. Всего на его счету 59 голов в Кубке Стэнли.

Malkin… Beats everybody. The crowd (and his parents) go wild! pic.twitter.com/QgEPZPolPD

— Pittsburgh Penguins (@penguins) 11 апреля 2018 г.