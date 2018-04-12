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«Виннипег» обыграл «Миннесоту» и вышел вперед в серии
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«Виннипег» обыграл «Миннесоту» и вышел вперед в серии 

Советский спорт 8 минут назад
«Виннипег» одержал победу над «Миннесотой» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
У победителей голы на счету Марка Шайфли, Патрика Лайне и Джо Морроу, который забросил победную шайбу на 53-й минуте. В составе «Миннесоты» отличились Мэтт Каллен и Зак Паризе.
Отметим, что «Виннипег» одержал свою первую победу в плей-офф после переезда команды из Атланты.
Второй матч серии пройдет в ночь на 14 апреля.
Кубок Стэнли
1-й раунд
1-й матч
«Виннипег» — «Миннесота» — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
Голы: Шайфли, Лайне, Морроу — Каллен, Паризе.
Счет в серии: 1-0.
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