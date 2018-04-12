«Виннипег» обыграл «Миннесоту» и вышел вперед в серии

«Виннипег» одержал победу над «Миннесотой» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что «Виннипег» одержал свою первую победу в плей-офф после переезда команды из Атланты.

Второй матч серии пройдет в ночь на 14 апреля.

Кубок Стэнли

1-й раунд

1-й матч

«Виннипег» — «Миннесота» — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Голы: Шайфли, Лайне, Морроу — Каллен, Паризе.

Счет в серии: 1-0.