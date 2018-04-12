Ещё
«Вегас» повел в серии с «Лос-Анджелесом» в первом раунде плей-офф НХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вегас» повел в серии с «Лос-Анджелесом» в первом раунде плей-офф НХЛ 

ТАСС 35 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 12 апреля. «Вегас» дома победил «Лос— Анджелес» со счетом 1:0 в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбу на четвертой минуте забросил защитник Ши Теодор.
Первой звездой матча был признан голкипер «Вегаса» Марк— Андре Флёри, отразивший все 30 бросков по своим воротам, он одержал 63-ю победу в плей-офф в карьере и вышел на 12-е место по этому показателю в истории НХЛ, сравнявшись с канадцем Кертисом Джозефом. Второй звездой назвали форварда хозяев Джеймса Нила, третьей — вратаря «Лос-Анджелеса» Джонатана Куика.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу проводящего первый сезон в НХЛ «Вегаса». Следующий матч пройдет в ночь на 15 апреля на площадке «Голден Найтс».
ТАСС: последние новости
Хет-трик Кросби и гол Малкина помогли "Питтсбургу" разгромить "Филадельфию" в плей-офф НХЛ "Виннипег" впервые в своей истории выиграл матч в плей-офф НХЛ Воробьев сохранил пост главного тренера московского хоккейного клуба "Динамо"
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото18
В WADA заявили о взятке России31
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В МОК разгорелся новый скандал14
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение