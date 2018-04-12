«Вегас» повел в серии с «Лос-Анджелесом» в первом раунде плей-офф НХЛ

ТАСС , 12 апреля. «Вегас» дома победил «Лос— Анджелес» со счетом 1:0 в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбу на четвертой минуте забросил защитник Ши Теодор.

Первой звездой матча был признан голкипер «Вегаса» Марк— Андре Флёри, отразивший все 30 бросков по своим воротам, он одержал 63-ю победу в плей-офф в карьере и вышел на 12-е место по этому показателю в истории НХЛ, сравнявшись с канадцем Кертисом Джозефом. Второй звездой назвали форварда хозяев Джеймса Нила , третьей — вратаря «Лос-Анджелеса» Джонатана Куика.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу проводящего первый сезон в НХЛ «Вегаса». Следующий матч пройдет в ночь на 15 апреля на площадке «Голден Найтс».