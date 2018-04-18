«Вегас», победив «Лос-Анджелес», установил историческое достижение в НХЛ

В четвёртом матче четвертьфинала Западной конференции «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс» и уступил со счётом 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). Победную шайбу забросил защитник «рыцарей» Брейден Макнэбб. Счёт в серии — 0-4.

«Вегас» стал первым клубом за всю историю НХЛ, выигравшим серию плей-офф с сухим счётом в дебютный сезон в лиге.