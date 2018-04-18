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«Вегас», победив «Лос-Анджелес», установил историческое достижение в НХЛ
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«Вегас», победив «Лос-Анджелес», установил историческое достижение в НХЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
В четвёртом матче четвертьфинала Западной конференции «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс» и уступил со счётом 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). Победную шайбу забросил защитник «рыцарей» Брейден Макнэбб. Счёт в серии — 0-4.
«Вегас» стал первым клубом за всю историю НХЛ, выигравшим серию плей-офф с сухим счётом в дебютный сезон в лиге.
Подопечные Жерара Галлана стали первыми участниками второго круга плей-офф-2018. В полуфинале Западной конференции они сыграют с победителем пары «Анахайм Дакс» — «Сан-Хосе Шаркс» (0-3 в серии).
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