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«Вегас» с победы начал серию с «Кингз» в Кубке Стэнли
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«Вегас» с победы начал серию с «Кингз» в Кубке Стэнли 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
«Вегас Голден Найтс» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в первом матче четвертьфинальной серии Западной конференции НХЛ в рамках Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает ТАСС.
Единственную шайбу хозяев на четвертое минуте встречи провел защитник калифорнийской команды Ши Теодор.
Голкипер победившей команды Марк-Андре Флери оформил шат-аут, отразив все 30 бросков по своим воротам. После матча хоккеист был признан лучшим игроком поединка.
Эта победа стала для «Вегаса» первой в истории в рамках Кубка Стэнли.
Следующий матч пройдет в ночь на 15 апреля на арене «Голден Найтс».
Хоккей. НХЛ — плей-офф. 1/4 финала. Запад. 1-й матч "Вегас Голден Найтс" (Парадайс) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) 1:0 — Теодор (Носек) — 03:23 (5x5)
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