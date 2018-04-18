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«Вегас» установил уникальное достижение
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«Вегас» установил уникальное достижение в Кубке Стэнли 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: nhl
"Вегас Голден Найтс" стал первым клубом в истории Национальной хоккейной лиги, который выиграл серию плей-офф с сухим счетом в первом сезоне в лиге, сообщает "Советский спорт".
В четвертьфинальной серии до четырех побед Западной конференции "рыцари" обыграли "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 4-0.
"Вегас" стал первой командой НХЛ, которая вышла в следующий раунд Кубка Стэнли. В полуфинале Западной конференции команда сыграет с победителем серии "Анахайм Дакс" — "Сан-Хосе Шаркс".
Ранее "Вегас" с минимальным счетом переиграл "Лос-Анджелес" в четвертом матче серии.
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