«Вегас» установил уникальное достижение в Кубке Стэнли

"Вегас Голден Найтс" стал первым клубом в истории Национальной хоккейной лиги, который выиграл серию плей-офф с сухим счетом в первом сезоне в лиге, сообщает "Советский спорт"

В четвертьфинальной серии до четырех побед Западной конференции "рыцари" обыграли "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 4-0.

"Вегас" стал первой командой НХЛ, которая вышла в следующий раунд Кубка Стэнли. В полуфинале Западной конференции команда сыграет с победителем серии "Анахайм Дакс" — "Сан-Хосе Шаркс".

Ранее "Вегас" с минимальным счетом переиграл "Лос-Анджелес" в четвертом матче серии.