Источник: хоккеисты «Сочи» подадут заявление на клуб в арбитраж КХЛ из-за долгов

Ряд хоккеистов «Сочи» подадут заявление на клуб в арбитраж Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за многомесячных долгов по заработной плате.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в команде.

Отмечается, что клуб не выплачивает зарплату игрокам в течение как минимум трёх месяцев. Кроме того, «Сочи» не заплатил хоккеистам премию за выход в плей-офф КХЛ и бонусы по итогам сезона-2016/17.

Согласно источнику, проблемы с финансированием связаны с тем, что клуб не может получить средства от РЖД , который является спонсором «Сочи».

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ «Сочи» занял шестое место в Западной конференции и уступил в плей-офф в первом раунде финскому «Йокериту».

Ранее сообщалось, что гол Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию» в первом матче плей-офф НХЛ.