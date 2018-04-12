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Источник: хоккеисты «Сочи» подадут заявление на клуб в арбитраж КХЛ из-за долгов
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Источник: хоккеисты «Сочи» подадут заявление на клуб в арбитраж КХЛ из-за долгов 

RT на русском 54 минуты назад
Ряд хоккеистов «Сочи» подадут заявление на клуб в арбитраж Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за многомесячных долгов по заработной плате.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в команде.
Отмечается, что клуб не выплачивает зарплату игрокам в течение как минимум трёх месяцев. Кроме того, «Сочи» не заплатил хоккеистам премию за выход в плей-офф КХЛ и бонусы по итогам сезона-2016/17.
Согласно источнику, проблемы с финансированием связаны с тем, что клуб не может получить средства от РЖД, который является спонсором «Сочи».
В минувшем регулярном чемпионате КХЛ «Сочи» занял шестое место в Западной конференции и уступил в плей-офф в первом раунде финскому «Йокериту».
Ранее сообщалось, что гол Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию» в первом матче плей-офф НХЛ.
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