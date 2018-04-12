Хоккеисты «Сочи» подадут заявление на клуб в арбитраж КХЛ из-за долгов

Несколько хоккеистов «Сочи» подадут заявление на клуб в арбитраж Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за многомесячных долгов по зарплате, сообщает РИА Новости

Как отмечает источник издания, в «Сочи» задолженность перед игроками составляет как минимум три месяца. Также клубне заплатил игрокам премию за выход в плей-офф.

В ближайшее время ведущие хоккеисты «Сочи» обратятся в арбитраж КХЛ с требованием выплатить причитающиеся им деньги. Кроме того, клуб так и не выплатил хоккеистам бонусы по итогам сезона-2016/17.

В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ «Сочи» занял шестое место в Западной конференции и уступил в плей-офф в первом раунде финскому «Йокериту».