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Хоккеисты «Сочи» подадут заявление на клуб в арбитраж КХЛ из-за долгов
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Хоккеисты «Сочи» подадут заявление на клуб в арбитраж КХЛ из-за долгов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Несколько хоккеистов «Сочи» подадут заявление на клуб в арбитраж Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за многомесячных долгов по зарплате, сообщает РИА Новости.
Как отмечает источник издания, в «Сочи» задолженность перед игроками составляет как минимум три месяца. Также клубне заплатил игрокам премию за выход в плей-офф.
В ближайшее время ведущие хоккеисты «Сочи» обратятся в арбитраж КХЛ с требованием выплатить причитающиеся им деньги. Кроме того, клуб так и не выплатил хоккеистам бонусы по итогам сезона-2016/17.
В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ «Сочи» занял шестое место в Западной конференции и уступил в плей-офф в первом раунде финскому «Йокериту».
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