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«Лада» и ЦСК ВВС примут участие в чемпионате ВХЛ-2018/19
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«Лада» и ЦСК ВВС примут участие в чемпионате ВХЛ-2018/19 

Чемпионат.com 1 час назад
Как стало известно «Чемпионату», ЦСК ВВС продолжит участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги. Такое решение принял врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. По итогам минувшего сезона ЦСК ВВС занял последнее место в регулярном чемпионате, набрав 16 очков в 52 матчах.
Тольяттинская «Лада» также подаст заявку для участие в чемпионате ВХЛ. Клуб из Тольятти решением совета директоров Континентальной хоккейной лиги был исключён из состава участников лиги. Ранее сообщалось, что «Лада» ещё не подала документы для вступления в ВХЛ.
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