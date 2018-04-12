Иван Телегин: «Дубль в ворота „Ак барса“ в регулярке уже забыл» 

Форвард ЦСКА Иван Телегин отметил, что чувствует себя отлично перед финальной серией Кубка Гагарина против «Ак Барса». Он также добавил, что армейцам нужно учиться на своих ошибках.
— Как чувствуете себя?
— Отлично, как всегда, — сказал Телегин.
— Как с трибуны смотрелись последние два матча?
— Нервно.
— Себя на льду видели?
— Хотелось помочь ребятам. Самое главное — восстановились, все хорошо.
— СКА уже обыгрывали в плей-офф, потом проиграли «Магнитке».
— Надо учиться на своих ошибках. Нам будет противостоят Казань — хороший клуб с хорошей дисциплиной.
— Забьете «Ак Барсу» еще две шайбы?
— Уже забыл. Такого не будет или будет. Это хоккей — все возможно. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Первый матч между ЦСКА и «Ак Барсом» пройдет 14 апреля в Казани.