Нападающий ЦСКА Кирилл Петров отметил, что команда спокойно готовится к финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». Он также добавил, что вылет СКА из турнира не стал сенсацией.
— Сколько раз вы были чемпионом России?
— Я сам так не играл в эти годы. Тогда я был молодой и не особо приносил пользу команде. Все равно приятно, — сказал Петров.
— Помните свой последний финал Кубка Гагарина за «Ак Барс» со СКА?
— Нет, не помню.
— СКА сильнее — нынешний или тогдашний?
— Не могу сказать, у них просто хорошая команда.
— Как главный специалист по «Ак Барсу». Что скажете о сопернике по финалу?
— Хорошая команда.
— Поменялся стиль у казанцев?
— Не наблюдаю за ними.
— Проиграли им 4:6 в регулярке.
— Это одна игра.
— Команда эмоционально перезагрузилась?
— Готовимся спокойно, как и готовились с первого раунда.
— Серия со СКА ушла из головы? Ведь это была сенсация.
— Возможно, для вас. Мы спокойно готовились. Это хоккей.
— Вы были вдохновителем последнего гола. Как в команде отметили?
— Никак. Абсолютно рабочий процесс. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Первый матч между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдет 14 апреля в Казани.