Кирилл Петров: «Вылет СКА — сенсация? Для вас возможно»

Нападающий ЦСКА Кирилл Петров отметил, что команда спокойно готовится к финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». Он также добавил, что вылет СКА из турнира не стал сенсацией.

— Сколько раз вы были чемпионом России?

— Я сам так не играл в эти годы. Тогда я был молодой и не особо приносил пользу команде. Все равно приятно, — сказал Петров.

— Помните свой последний финал Кубка Гагарина за «Ак Барс» со СКА?

— Нет, не помню.

— СКА сильнее — нынешний или тогдашний?

— Не могу сказать, у них просто хорошая команда.

— Как главный специалист по «Ак Барсу». Что скажете о сопернике по финалу?

— Хорошая команда.

— Поменялся стиль у казанцев?

— Не наблюдаю за ними.

— Проиграли им 4:6 в регулярке.

— Это одна игра.

— Команда эмоционально перезагрузилась?

— Готовимся спокойно, как и готовились с первого раунда.

— Серия со СКА ушла из головы? Ведь это была сенсация.

— Возможно, для вас. Мы спокойно готовились. Это хоккей.

— Вы были вдохновителем последнего гола. Как в команде отметили?

Первый матч между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдет 14 апреля в Казани.