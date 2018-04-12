Третьяк поблагодарил СКА и лично Тимченко за победу сборной России по хоккею на ОИ

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поблагодарил санкт-петербургский СКА и лично председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадия Тимченко за вклад в победу сборной России на зимних Олимпийских играх-2018.

Российские хоккеисты в феврале завоевали золото олимпийского турнира в Пхенчхане, обыграв в финальном матче команду Германии в овертайме со счетом 4:3. Российская команда, которую тренирует главный тренер СКА Олег Знарок , была составлена из 15 игроков СКА, восьми хоккеистов московского ЦСКА и двух игроков магнитогорского «Металлурга».

"Мы идем с хорошим результатом. Спасибо, что хорошо поработали на местах. Популярность хоккея растет с каждым годом. Победа на Олимпийских играх важна как для меня как главы ФХР, так и для каждого из вас. У нас есть дополнительная возможность привлечь мальчишек и девчонок в секции", — сказал Третьяк на отчетно-выборной конференции ФХР, которая проходит в Москве в четверг.

"Хотел бы поблагодарить СКА и Геннадия Тимченко лично. ЦСКА, который многое сделал, Магнитогорск и все другие клубы, которые воспитали игроков, которые играют в этих клубах. Вы должны понимать, как для нынешней политической обстановки была нужна наша победа. Только фигуристы и мы. Очень важно, что мы ее выиграли", — добавил глава ФХР.