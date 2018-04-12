Ещё
Третьяк о назначении Знарка консультантом сборной: он психологически подустал
Далее:
Читайте также:
Ещё

Третьяк о назначении Знарка консультантом сборной: он психологически подустал 

RT на русском 45 минут назад
Фото: Карельские вести
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк объяснил решение назначить Олега Знарка консультантом, а не тренером национальной команды на чемпионате мира 2018 года.
«Знарок много сделал для нас, выиграл Олимпиаду, четыре медали чемпионатов мира. Он подустал, конечно, психологически. На него была большая нагрузка и в СКА, и в сборной», — приводит слова Третьяка РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Знарок оставил пост главного тренера сборной России по хоккею, и.о. назначен Илья Воробьёв.
RT на русском: последние новости
СМИ: Главный тренер сборной России по хоккею Знарок может не поехать с командой на ЧМ в Дании Главным тренером сборной Канады по хоккею на ЧМ станет наставник «Каролины» Гол Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию» в первом матче плей-офф НХЛ
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцев пугают российскими фанатками58
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Знарок лишился поста14
Устюгова обвинили в употреблении допинга2
Иньеста уезжает в Китай
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение