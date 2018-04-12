Третьяк о назначении Знарка консультантом сборной: он психологически подустал 

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк объяснил решение назначить Олега Знарка консультантом, а не тренером национальной команды на чемпионате мира 2018 года.
«Знарок много сделал для нас, выиграл Олимпиаду, четыре медали чемпионатов мира. Он подустал, конечно, психологически. На него была большая нагрузка и в СКА, и в сборной», — приводит слова Третьяка РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Знарок оставил пост главного тренера сборной России по хоккею, и.о. назначен Илья Воробьёв.