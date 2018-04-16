Александр Медведев: Гатиятулин является одним из кандидатов в тренерский штаб ХК СКА

МОСКВА, 16 апреля. / ТАСС /. Тренер сборной России Анвар Гатиятулин , возглавляющий челябинский «Трактор», является кандидатом на включение в тренерский штаб санкт— петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров клуба Александр Медведев.

По информации СМИ, Олег Знарок , возглавлявший СКА на протяжении последних двух сезонов, покинет команду. Петербургский клуб в текущем плей-офф КХЛ в полуфинале уступил в серии московскому ЦСКА (2-4). СКА является двукратным обладателем Кубка Гагарина.

"Мы сейчас формируем тренерский штаб, Гатиятулин является одним из кандидатов в него, но окончательно пока еще ничего не решено", — сообщил Медведев , отказавшись от дальнейших комментариев.

12 апреля Гатиятулин вошел в тренерский штаб сборной России на чемпионат мира в Дании. Он возглавляет «Трактор» с 2015 года, в текущем сезоне под его руководством челябинцы дошли до полуфинала плей-офф КХЛ, в котором уступили в серии казанскому «Ак Барсу» (0-4).