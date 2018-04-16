Александр Медведев: Гатиятулин является одним из кандидатов в тренерский штаб ХК СКА 

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Тренер сборной России Анвар Гатиятулин, возглавляющий челябинский «Трактор», является кандидатом на включение в тренерский штаб санкт— петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров клуба Александр Медведев.
По информации СМИ, Олег Знарок, возглавлявший СКА на протяжении последних двух сезонов, покинет команду. Петербургский клуб в текущем плей-офф КХЛ в полуфинале уступил в серии московскому ЦСКА (2-4). СКА является двукратным обладателем Кубка Гагарина.
"Мы сейчас формируем тренерский штаб, Гатиятулин является одним из кандидатов в него, но окончательно пока еще ничего не решено", — сообщил Медведев, отказавшись от дальнейших комментариев.
12 апреля Гатиятулин вошел в тренерский штаб сборной России на чемпионат мира в Дании. Он возглавляет «Трактор» с 2015 года, в текущем сезоне под его руководством челябинцы дошли до полуфинала плей-офф КХЛ, в котором уступили в серии казанскому «Ак Барсу» (0-4).