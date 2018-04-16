Ещё
Александр Медведев: Гатиятулин является одним из кандидатов в тренерский штаб ХК СКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Медведев: Гатиятулин является одним из кандидатов в тренерский штаб ХК СКА 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Тренер сборной России Анвар Гатиятулин, возглавляющий челябинский «Трактор», является кандидатом на включение в тренерский штаб санкт— петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров клуба Александр Медведев.
По информации СМИ, Олег Знарок, возглавлявший СКА на протяжении последних двух сезонов, покинет команду. Петербургский клуб в текущем плей-офф КХЛ в полуфинале уступил в серии московскому ЦСКА (2-4). СКА является двукратным обладателем Кубка Гагарина.
"Мы сейчас формируем тренерский штаб, Гатиятулин является одним из кандидатов в него, но окончательно пока еще ничего не решено", — сообщил Медведев, отказавшись от дальнейших комментариев.
12 апреля Гатиятулин вошел в тренерский штаб сборной России на чемпионат мира в Дании. Он возглавляет «Трактор» с 2015 года, в текущем сезоне под его руководством челябинцы дошли до полуфинала плей-офф КХЛ, в котором уступили в серии казанскому «Ак Барсу» (0-4).
ТАСС: последние новости
Армейцы Капризов и Робинсон не прилетели в Казань на первый матч финала КХЛ Нападающий "Тампы" Кучеров признан второй звездой дня НХЛ Хоккеист "Эдмонтона" Драйзайтль вызван в состав сборной Германии для подготовки к ЧМ
Комментарии  Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин на грани катастрофы48
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни6
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Петуха кинули в тренера футбольного клуба1
Смолов показал фото бутсы после предупреждения4
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение