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Руководство клуба КХЛ «Трактор» предложило тренеру Гатиятулину новый двухлетний контракт
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Руководство клуба КХЛ «Трактор» предложило тренеру Гатиятулину новый двухлетний контракт 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 12 апреля. Руководство челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» предложило новый двухлетний контракт на улучшенных условиях главному тренеру команды Анвару Гатиятулину. Об этом сообщает пресс-служба «Трактора».
"Действительно, мы получили во время игр плей-офф от агентов Гатиятулина проект его будущего контракта. Однако во время проведения столь ответственных матчей эти финансовые вопросы клуб не рассматривал, все внимание было нацелено исключительно на хоккей. Учитывая высокие результаты, показанные «Трактором», в настоящий момент мы сделали Гатиятулину достойное предложение, рассчитанное на два сезона. В абсолютном выражении новый контракт получился даже лучше, чем был в предыдущие два года", — сказал генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.
Ранее было объявлено, что Гатиятулин войдет в тренерский штаб сборной России на чемпионате мира в Дании.
Гатиятулин в ноябре 2015 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Трактора», в марте 2016 года он стал постоянным тренером челябинской команды, подписав двухлетний контракт. В текущем сезоне КХЛ «Трактор» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где уступил в серии казанскому «Ак Барсу» со счетом 0-4.
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