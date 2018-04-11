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СМИ: «Олег Знарок может продолжить карьеру в Америке»
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СМИ: «Олег Знарок может продолжить карьеру в Америке» 

SPORT24.ru 20 часов назад
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман утверждает, что главный тренер петербургского СКА и сборной России по хоккею Олег Знарок может продолжить карьеру в Северной Америке.
«Ходят безумные слухи, что главный тренер сборной России Олег Знарок может продолжить карьеру в Северной Америке. Сейчас он тренирует команду из Петербурга, где играет Илья Ковальчук», — написал Фридман в своей статье.
Вчера появилась, что Знарок собирается покинуть СКА и, возможно, не будет руководить сборной России в матчах Еврочелленджа с Норвегией.
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