СМИ: «Олег Знарок может продолжить карьеру в Америке»

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман утверждает, что главный тренер петербургского СКА и сборной России по хоккею Олег Знарок может продолжить карьеру в Северной Америке.

«Ходят безумные слухи, что главный тренер сборной России Олег Знарок может продолжить карьеру в Северной Америке. Сейчас он тренирует команду из Петербурга, где играет Илья Ковальчук », — написал Фридман в своей статье.

Вчера появилась, что Знарок собирается покинуть СКА и, возможно, не будет руководить сборной России в матчах Еврочелленджа с Норвегией.