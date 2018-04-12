Пьер-Эдуар Бельмар: Понятно, что матчи против «Лос-Анджелеса» будут жесткими

— Против нас играла хорошая команда, и мы в течение всего года демонстрировали хороший хоккей. Понятно, что матчи будут жесткими.

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А тут была заброшена только одна шайба, так что команды обязательно будут играть в тело. Но я считаю, что мы справились, — передает слова Бельмара официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Голден Найтс». Второй матч серии состоится на стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе в субботу, 14 апреля, в 05:00 по московскому времени.