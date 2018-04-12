Ещё
Федерация хоккея России отстранила семь игроков за допинг
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федерация хоккея России отстранила семь игроков за допинг 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Федерация хоккея России (ФХР) приняла решение временно дисквалифицировать семерых хоккеистов клуба "Россошь", выступающего в Национальной молодежной хоккейной лиги (НХМЛ), по обвинению в нарушении антидопинговых правил, сообщает "Советский спорт".
"В настоящий момент спортсмены отстранены от тренировок и соревнований. В случае подтверждения положительных проб, спортсмены могут быть дисквалифицированы согласно антидопинговым правилам Международной федерации хоккея (ИИХФ) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), и в этом случае к врачам и руководителям команды будут применены санкции ФХР", — сообщили в пресс-службе ФХР.
При этом в Федерации опровергли информацию о том, что допинг-пробы игроков молодежной сборной России дали положительный результат.
Газета.Ru: последние новости
Экс-вратарь сборной СССР назвал причину отъезда Ковальчука в НХЛ Хоккейное "Динамо" продлило контракт с тренером Воробьевым и сменило гендиректора Тренер "Каролины" Питерс будет наставником сборной Канады на чемпионате мира
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США43
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Уход Знарка связали с обидой за неподаренный BMW
Сборная РФ установила новый антирекорд247
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение