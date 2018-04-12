Николишин рассказал о причинах ухода Знарка с поста главного тренера сборной России

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал решение Федерации хоккея России (ФХР) назначить главного тренера сборной Олега Знарка на время чемпионата мира только консультантом.

«Уход Знарка с поста главного у меня удивления не вызвал. Морально очень тяжело разрываться на два фронта. Олег Валерьевич боролся за олимпийское золото со сборной, и на карту было поставлено всё, а параллельно вёл к победам СКА. Усталость накопилась и без неё никуда. Только сам Знарок знает, насколько тяжело ему пришлось. Трудно сказать, сколько времени ему понадобится, чтобы прийти в себя. Это сугубо индивидуальный момент. Вячеслав Быков в 2015-м ушёл из СКА и отдыхает уже три года», — заявил Николишин в интервью RT.

Чемпион мира не согласился с тем, что у Знарка после победы на Олимпийских играх не осталось мотивации для работы со сборной.

«Так просто не бывает, ведь каждый тренер знает, что лучше победы может быть только следующая победа. Олимпиада в Пхёнчхане в прошлом. Следующей целью для Знарка была победа в Кубке Гагарина, но достичь её не удалось. ЦСКА оказался сильнее. В СКА собрана очень хорошая команда, однако московские армейцы в данном случае были удачливее», — добавил Николишин.