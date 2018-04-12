Ковальчук — Знарку: «Спасибо за крутые сезоны! Вы тренер — чемпион!»

— С Днем космонавтики, друзья! Олег Валерьевич, спасибо за крутые сезоны! Вы тренер — чемпион! — написал Ковальчук.

Напомним, что после вылета СКА из Кубка Гагарина Ковальчук объявил об уходе из команды. По данным «СЭ», питерский клуб покинет и Знарок.

Ковальчук — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017). Знарок возглавил СКА летом 2016 года.

Ковальчук уезжает в «Рейнджерс». Сколько еще звезд покинет СКА?

С Днём Космонавтики друзья! Олег Валерьевич спасибо за крутые сезоны! Вы тренер чемпион! 🇷🇺👍🏻🏆🥇

Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) 12 Апр 2018 в 9:16 PDT