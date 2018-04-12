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Свитов: «Билялетдинов — это лучший тренер в КХЛ, он и титулов выиграл больше всех»
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Свитов: «Билялетдинов — это лучший тренер в КХЛ, он и титулов выиграл больше всех» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Ак Барса» Александр Свитов рассказал об отношении к главному тренеру Зинэтуле Билялетдинову. Казанская команда при Билялетдинове в четвертый раз за десять сезонов КХЛ вышла в финал розыгрыша Кубка Гагарина, в активе «Ак Барса» два Кубка Гагарина. Финальная серия плей-офф КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА возьмет старт 14 апреля.
«Билялетдинов — это лучший, на мой взгляд, тренер в КХЛ. Он и титулов выиграл больше всех. В команду Зинэтула Хайдярович принес прежде всего дисциплину. И свой громадный авторитет. Мне нравится наша нынешняя команда своей сплоченностью, организованностью», — цитирует Свитова пресс-служба клуба.
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