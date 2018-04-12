Свитов: «Билялетдинов — это лучший тренер в КХЛ, он и титулов выиграл больше всех»

Нападающий «Ак Барса» Александр Свитов рассказал об отношении к главному тренеру Зинэтуле Билялетдинову . Казанская команда при Билялетдинове в четвертый раз за десять сезонов КХЛ вышла в финал розыгрыша Кубка Гагарина, в активе «Ак Барса» два Кубка Гагарина. Финальная серия плей-офф КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА возьмет старт 14 апреля.

«Билялетдинов — это лучший, на мой взгляд, тренер в КХЛ. Он и титулов выиграл больше всех. В команду Зинэтула Хайдярович принес прежде всего дисциплину. И свой громадный авторитет. Мне нравится наша нынешняя команда своей сплоченностью, организованностью», — цитирует Свитова пресс-служба клуба.