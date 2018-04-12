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Кузнецов: «Не хочу думать о поездке на ЧМ, хватит „Вашингтону“ проигрывать „Питтсбургу“»
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Кузнецов: «Не хочу думать о поездке на ЧМ, хватит „Вашингтону“ проигрывать „Питтсбургу“» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от плей-офф НХЛ и признался, что не думает о ЧМ-2018. Столичная команда в первом раунде плей-офф НХЛ сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».
«Я просто отдохнул, посмотрел на игру нашей команды со стороны. Про травмы перед плей-офф говорить не принято, но там ничего серьезного не было, повезло мне. Зато я понял, что очень полезно пропустить несколько матчей. Я же не корова, чтобы пугаться. Но у меня не было плохих мыслей, типа, сейчас плей-офф, а я получил травму. Мы все-таки занимаемся опасным видом спорта. Если ты подписываешь хоккеиста и думаешь, что он избежит травм, то это неправильно.
В этом году я не хочу даже думать о поездке на чемпионат мира. Планирую закончить сезон в НХЛ, когда уже этот турнир никто и не вспомнит, так как он давно закончится. Я «Питтсбургу» пока только два раза проигрывал. Хватит.
Тщательно побрился перед началом плей-офф. Надеюсь, что борода будет большая», — сказал игрок.
Его слова приводит
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