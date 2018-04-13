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Кузнецов оформил дубль в первом периоде матча с «Коламбусом»
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Кузнецов оформил дубль в первом периоде матча с «Коламбусом» 

Чемпионат.com 7 минут назад
В первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли в Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке принимает «Коламбус Блю Джекетс» (2:1, идёт второй период).
Обе шайбы хозяев в конце первого периода записал на свой счёт форвард Евгений Кузнецов. Российский нападающий два раза реализовал большинство, после удаления игрока «Блю Джекетс» Джош Андерсон до конца игры.
Счёт в матче Кузнецов открыл воспользовавшись ошибкой голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского.
Вторую шайбу российский нападающий забросил великолепным броском, после отличного прохода к чужим воротам.
Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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