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Секач — в списке травмированных «Ак Барса»
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Секач — в списке травмированных «Ак Барса» 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Фото: Чемпионат.com
КХЛ на своем официальном сайте опубликовала список травмированных игроков по состоянию на 12 апреля. У ЦСКА травмированных нет, в списке травмированных «Ак Барса» четыре игрока: Роман Абросимов, Андрей Попов, Никита Язьков и Иржи Секач, который тренируется в общей группе казанской команды.
Ранее пресс-служба КХЛ сообщала о переводе Секача в список травмированных до конца сезона-2017/18. 25-летний чех получил повреждение в заключительной игре серии против магнитогорского «Металлурга», которая состоялась 23 марта. В этом розыгрыше Кубка Гагарина форвард принял участие в 12 матчах, набрав 12 (4+8) очков. В 50 играх регулярного чемпионата он отметился 42 (16+26) баллами за результативность.
Первый и второй матчи серии между «Ак Барсом» и ЦСКА состоятся в Казани 14 и 16 апреля. Третья и четвертая игры пройдут в Москве 18 и 20 апреля. Последующие встречи, если потребуется, будут сыграны 22, 24 и 26 апреля.
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